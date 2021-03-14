AstraZeneca прокомментировала случаи тромбоза у привитых пациентов

Москва, 14 марта. Компания AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины от COVID-19 на фоне приостановки использования препарата в ряде стран. Об этом сказано на сайте производителя вакцины.

Представители компании провели исследование, в ходе которого проанализировали состояние свыше 17 млн европейцев, получивших прививку вакциной AstraZeneca. По итогам проверки они не выявили данных о высоком риске развития эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении у пациентов.

По информации AstraZeneca, по состоянию на 8 марта на территории ЕС и Великобритании было зарегистрировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у получивших вакцину. В компании отметили, что это «гораздо меньше, чем можно было бы ожидать». Производитель считает, что тромбы у пациентов образовались не из-за вакцины.

Несколько медиков в Норвегии ранее были госпитализированы после вакцинации препаратом AstraZeneca. У них выявили образование тромбов. Еще у ряда пациентов открылось кровотечение после получения прививки. В Словакии после вакцинации AstraZeneca скончалась 38-летняя учительница, а в Италии проводят расследование после смерти нескольких человек, привившихся той же вакциной.