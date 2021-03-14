Ревва сорвал аплодисменты в эфире «Маски» после шутки о Киркорове

Москва, 14 марта. Комик Александр Ревва сорвал аплодисменты после анекдота о Филиппе Киркорове во время эфира шоу «Маска». Звезда Comedy Club и певец являются судьями проекта.

Суть шоу заключается в том, что звезды облачаются в ростовые куклы и исполняют хиты. Члены жюри должны угадать, кто же на самом деле скрывается за неузнаваемым образом. Проект уже успели покинуть несколько участников — Пингвин, Черная Пантера и Ананас.

Оценивать участников «Маски» Киркорову и Ревве помогают певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригес. Звездные члены жюри постоянно шутят и подкалывают друг друга. После выступления Солнца Александр Ревва рассказал анекдот, который вызвал бурные овации зала.

«Лежат бабушка с дедушкой в кровати. Бабка говорит: — А мне сегодня приснилось, что я с Киркоровым по ЦУМу ходила. Дед вздыхает и в ответ ей: — Мне тоже хороший сон сегодня приснился. Как будто я лежал в постели с двумя девушками. Бабка: — Одной из девушек была я? Дед: — Нет, ты с Киркоровым по ЦУМу ходила».

Стало известно, кто скрывал свою личность в образе банана. Тропическим фруктом оказался народный артист РФ Юрий Стоянов. Претендентами на вылет также были звезды в костюмах Змеи и Белого орла, однако зрители путем голосования спасли своих любимцев.

Артисты, выступающие в костюмах, держат свое участие в шоу «Маска» в строжайшем секрете. Иосиф Пригожин рассказывал, что за нарушение этого правила участникам грозят штрафные санкции.