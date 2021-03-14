Врач Добрецова рассказала о правильном режиме сна

Москва, 14 марта. Длительный сон по выходным оказывает негативное воздействие на организм. Об этом рассказала терапевт, педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

Ложиться спать и пробуждаться лучше в одно и то же время, вне зависимости от дня недели. Человеку не стоит нарушать циркадные ритмы, биологические процессы, чтобы не вызывать проблем со здоровьем, передает телеканал «Звезда».

«Утром, даже если это выходной, встаешь, открываешь глаза, даешь сигнал головному мозгу, что ты проснулся в тоже время, как и в рабочий день. А потом позволяешь себе час-полтора поваляться в кровати с ощущением расслабления, с ощущением, что выходной. Но если ты спишь до обеда, то никакого эффекта не будет», — отметила Добрецова.

Вырабатывающийся в ночное время мелатонин позволяет организму человека справляться со стрессом и восстанавливаться после тяжелого дня. Лучше всего ложиться в постель в 22:30, а в 23:00 уже спать.

Американские ученые ранее дали пять советов по улучшению качества сна. Специалисты посоветовали отдыхать не менее пяти часов в сутки.