СК начал проверку по факту смертельного ДТП в Свердловской области

Екатеринбург, 14 марта. Следственный комитет проводит доследственную проверку после гибели пяти человек в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень. Среди погибших есть двое малолетних детей.

Авария произошла вечером 14 марта на 48-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. Предварительно установлено, что водитель KIA Rio выехал на встречную полосу, спровоцировав столкновение с фурой. На месте происшествия погибла женщина 1968 года рождения, управлявшая иномаркой, и ее пассажиры. Среди последних пожилая женщина, девушка 2000 года рождения и двое детей в возрасте примерно 12 и 13 лет, уточнил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По предварительной информации, дети сидели на задних пассажирских местах и не были пристегнуты ремнями безопасности. Правоохранители уже осмотрели место происшествия. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.