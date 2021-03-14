Казни и похищения: как террористы превращают газовую провинцию Мозамбика в халифат

Жители северных провинций Мозамбика находятся под гнетом радикалов из группировки «Аль Сунна ва Джумма», присягнувшей на верность ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Местные боевики отличаются особой жестокостью.

По приблизительным оценкам, за последние три года они убили свыше четырех тысяч человек и вынудили покинуть родные края еще 668 тысяч мозамбикцев. Однако у происходящего в регионе ужаса, может быть выгодополучатель.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о том, в чьих интересах страдает местное население, а радикалы беспрепятственно похищают, пытают и казнят тысячи людей.

Бесконечный террор

Очаг насилия расположен в Кабу-Делгаду, одном из беднейших районов страны. Долгие годы правительство в Мапуту игнорировало социальные проблемы северного региона. Но интерес к нему моментально появился сразу после того, как на близлежащем шельфе обнаружили большие запасы нефти и газа.

Район начали исследовать нефтедобывающие компании. Но одновременно с ними Кабу-Делгаду заполонили боевики. Они сжигали целые деревни, а жителей жестоко вырезали, зачастую снимая в пропагандистских целях жуткие видео казней.

В среду, 10 марта, бесчинства террористов «разглядели» за океаном. Госдепартамент США официально признал «Аль Сунна ва Джумму» филиалом ИГ, объявив группировку вне закона.

Однако населению Кабу-Делгаду от международного признания их геноцида проще жить не стало. Они голодают, живут на пепелищах родных домов, оплакивают похищенных или убитых родственников и испытывают постоянный страх стать следующей жертвой кровавых расправ.

Бандиты избрали тактику кочевников и переходят от одной деревни к другой, разоряя все на своем пути.

«Они просто перерезали ему горло», — вспоминает о гибели брата 47-летний беженец Саид Ахмад.

Террористы вошли в его деревню ночью, убив 7 человек. Саид сумел сбежать. Долгие часы в полной темноте он шел через джунгли, а утром решил позвонить брату.

«Мы убили его. Мы ничего не боимся. Мы — «Аш-Шабаб» (так мозамбикцы часто называют «Аль Сунна ва Джумма». — прим. ФАН). Убиваем, кого захотим», — ответил на звонок незнакомец.

Другой вынужденно переселенный житель региона вспоминает, как радикалы привязали обезглавленные тела к корням мангровых деревьев и отпустили их плыть в Индийский океан в качестве устрашающего предупреждения.

Десятилетняя девочка Мария постоянно вспоминает, как убили ее мать и отца. По словам ребенка, нападавшие грабили и сжигали дома, а затем заставляли всех пострадавших сидеть и смотреть показательные казни. Мария сумела сбежать, но повредила ногу, попав в охотничий силок. Сейчас она оправляется от ран.

Казни и грабеж не единственный «промысел» боевиков. Мозамбикцы отмечают, что террористы все чаще похищают девочек и женщин.

«Я видела, как моя дочь пыталась бежать к лодке вместе с двумя другими детьми. За ними гнались люди из «Аш-Шабаба». Они забрали мою дочь и многих других. А потом они подожгли нашу деревню», — рассказала 43-летняя Фатима Абдул.

Аналогичная трагедия произошла в семье 67-летнего Карлоса Саида:

«Я все еще пытаюсь выяснить, что случилось с моей внучкой. Я не знаю, взяли они ее, чтобы жениться или убить. Я страдаю, поскольку уже ничего не исправить».

Супруга мужчины подтвердила его слова и добавила, что женщины интересуют боевиков куда больше, нежели мужчины.

«Мы видели, как «Аш-Шабаб» убивал других ножами. Я знаю многих похищенных женщин. Здесь в лагере много детей, чьи матери были пленены», — отметила 68-летняя Амина Бакар.

Имидж важнее

Правительство и Вооруженные силы Мозамбика больше озабочены сохранением своего имиджа на международной арене, чем борьбой с радикалами. Террористы регулярно убивают военнослужащих и полицейских, но эти инциденты замалчиваются.

В прошлое воскресенье, 7 марта, боевики ИГ напали на таможенный пункт в Кабу-Делгаду. Из 70 пограничников в живых осталось только 20. Инцидент получил огласку в СМИ благодаря свидетельствам всего одного очевидца случившегося. Власти в Мапуту на происшествие никак не отреагировали. До сих пор нет официальной информации о жертвах и разрушениях в результате теракта.

Зато командование вооруженных сил республики незамедлительно отреагировало на доклад Amnesty International, в котором военнослужащих обвинили в незаконных задержаниях, пытках и внесудебных казнях граждан страны. Заместитель начальника штаба ВС Мозамбика сообщил, что данный доклад не имеет ничего общего с реальностью и заверил, что войска заняты исключительно защитой мирного населения.

Вскоре Минобороны республики выступило с заявлением о том, что правительственные силы освободили от террористов город Мосимбоа-Да-Прая и контролируют там обстановку. Однако в соцсетях появилась видеозапись из города. На кадрах населенный пункт выглядит опустевшим, на улицах действительно не видно бандитов. Но нет там и мозамбикских военнослужащих. Есть лишь разрушения после боев.

Como está Mocimboa da Praia, hoje?



Confira o vídeo em exclusivo, de 11 Março 2021.



Detalhes, no nosso rescaldo de 13 de Março de 2021. pic.twitter.com/7y68GCpknF — Pinnacle News (@news_pinnacle) March 12, 2021

Еще одной табуированной темой для властей Мозамбика является использование услуг частной военной компании Dyck Advisory Group (DAG).

Многочисленные попытки Мапуту опровергнуть сотрудничество с наемниками из ЮАР объясняются тем, что ЧВК не показывает успехов в борьбе с террористами. В августе 2020 года DAG не смогла обеспечить снабжение Мосимбоа-да-Прая, после чего город пал под натиском радикалов.

Мозамбику нужна помощь

Простые мозамбикцы оказались под ударами с нескольких сторон. Помимо террора и перегибов силовиков, жители северной провинции страдают также от последствий крупномасштабного наводнения. Местная экономика и раньше испытывала проблемы, но сейчас кризис достиг апогея. К тому же в стране действуют ограничения из-за пандемии коронавируса, что еще больше ударило по государственному бюджету.

«Народ Мозамбика срочно нуждается в нашей помощи для борьбы с тройной угрозой конфликта, климатическим кризисом и пандемией COVID-19», — заявил накануне глава ООН Антониу Гутерриш.

Правительству республики необходимо признать проблему с безопасностью и обратиться за поддержкой к международному сообществу, чтобы уберечь тысячи жизней собственных граждан от бесчинств боевиков. Однако пока в Мапуту явно не собираются этого делать.

Скрытая выгода

Жители бедствующего региона заметили, что активизация террористов на Кабу-Делгаду произошла в то же время, что и старт освоения местного газового месторождения на шельфе. Работы ведет французский нефтегазовый гигант Total.

Еще одной странностью стало то, что производственные площадки компании практически не подвергались нападениям боевиков, в то время как радикалы захватывают города и в прямом смысле вырезают целые деревни. Возможно, в африканском государстве так совпали обстоятельства, но, например, в Сирии уже замечали боевиков, добывающих нефть для американской компании Delta Crescent Energy LLC.

Армия Мозамбика не справляется со своими функциями на севере страны. Бандформирования продвигаются на юг, зачищая от мирных граждан все новые территории. По очередному совпадению, там террористическая угроза несет выгоду иностранным нефтедобытчикам из Total.

Во-первых, регион становится практически безлюдным. Опустевшее побережье — идеальное место для хищнических разработок полезных ископаемых с нарушением экологических стандартов. Во-вторых, присутствие радикалов значительно снижает стоимость разработки и добычи газа африканской республики из-за рисков, которые несут европейские инвесторы.

Связаны ли между собой данные процессы — неизвестно. Однако то, что они выгодны французской компании — факт.

1 Организация запрещена на территории РФ.