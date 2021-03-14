Бригада российских арбитров обслужит матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» в ЛЧ

Ньон, 14 марта. Бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасевым рассудит ответную встречу 1/8 Лиги чемпионов УЕФА между английским «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Менхенгладбаха.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что Карасеву будут помогать боковые судьи Игорь Демешко и Максим Гаврилин, пишет RT. Резервным арбитром назначен Алексей Кульбаков из Белоруссии. За систему видеоповторов (VAR) будут отвечать Виталий Мешков и Сергей Иванов.

Матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» состоится 16 марта в 23:00 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой англичан со счетом 2:0.

На прошлой неделе определился один из четвертьфиналистов турнира. Им стал французский ПСЖ, который по сумме двух матчей переиграл испанскую «Барселону».