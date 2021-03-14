«Трусы потерял»: Тарзан рассмешил фанатов разговорами об искусстве своего тела

Москва, 14 марта. Стриптизер Сергей Глушко опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он запечатлен без одежды. Муж певицы Наташи Королевой поразмышлял о настоящем искусстве.

Полностью обнаженный Тарзан сфотографировался на фоне мольберта с картиной и намекнул своей позой на скульптуру «Мыслитель». Он заявил, что настоящим искусством является построение красивого тела, а не его изображение.

«Вот сижу и думаю... почему люди считают рисование искусством, а построение красивого тела — нет? Ведь второе гораздо сложнее... Сначала была красота тела, а потом уже родилось желание его нарисовать...» — написал стриптизер.

Комментаторы осудили Тарзана за такой выпад и попросили его прекратить выставлять на показ свое тело. Некоторые не согласились с мнением Глушко и заявили, что «накачать тело может почти каждый».

«Божеее, оденьтесь и уймитесь», — призвала пользовательница Сети.

«Тарзан, где трусы потерял?» — поинтересовался поклонник.

«Прошу прощения, но может пора уже на тренерскую работу. Надо, чтобы тебя помнили молодым и красивым», — посоветовал комментатор.

«Ничего особенного в вашем теле я не вижу. Даже наоборот, как-то уже прикрыть хочется. Извините, но вы уже не в том возрасте, пора бы уже угомониться», — заявила подписчица.

Фанаты заметили, что Глушко его тело далось не талантом, а упорной работой. Поэтому сравнивать «обычную пахоту» с произведениями искусства не стоит. Некоторые припомнили стриптизеру недавний скандал на фоне измены Королевой и призвали его наконец стать скромнее.

Ранее пользователи Сети раскритиковали сына Тарзана и Наташи Королевой Архипа за танцы на пилоне. Молодому человеку посоветовали не идти по стопам отца и выбрать более достойное занятие.