Тодоренко призналась в угасающей влюбленности к Топалову

Москва, 14 марта. Телеведущая Регина Тодоренко призналась в угасании чувств к своему мужу Владу Топалову. Поводом для раздумий стали слухи о расставании Дженифер Лопес с Алексом Родригесом.

Звезда «Орла и решки» опубликовала в своем профиле Instagram пост, в котором выразила сожаления по поводу «развода» американских звезд. Однако Дженнифер Лопес и Алекс Родригес не состояли официально в браке, да и опровергли слухи об окончании отношений. Тодоренко надеется, что пара придет к примирению, а заодно рассказала о своих отношениях с певцом Топаловым.

«Вчера у нас с Владом Топаловым было свидание, на котором мы убедились, что вначале отношений щекочущие бабочки в животе очень тяжело почувствовать через три-пять-десять лет совместной жизни. Наверное, в такие моменты влюбленность утихает и сменяется бытом», — отметила телеведущая.

Трепетные чувства к возлюбленному могут перейти в дружбу и уважение. И с каждым годом ей нравится «врастать» в своего супруга-певца. Своим поклонникам она пожелала создать такой союз, о котором они мечтают.

Кризис в отношениях Тодоренко и Топалова возник после рождения ребенка. Пара начала часто ссориться и в какой-то момент знаменитости даже подумывали о расставании. И, чтобы сохранить брак, звездны российского шоу-бизнеса обратились за помощью к психотерапевту и записались на курсы молодых родителей.