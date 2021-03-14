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Боевики ИГ нанесли двойной удар по армии Нигерии

Боевики ИГ нанесли двойной удар по армии Нигерии

Абуджа, 14 марта. Боевики ИГ1 (запрещено в РФ) заявили о двух терактах против нигерийских силовиков на северо-востоке страны.

Экстремисты утверждают, что сорвали крупную военную операцию армии Нигерии внезапной атакой. По данным радикальных исламистов, из-за нападения погибли и пострадали свыше 200 бойцов ВС республики. Помимо этого, боевики уничтожили 37 автомобилей и броневиков правительственных сил.

В результате второй атаки, которая произошла в штате Борно, террористы захватили три бронемашины Isotrex Phantom 2, две из которых сожгли. В плен боевиков попал один нигерийский военнослужащий. В качестве доказательств ресурсы запрещенной группировки опубликовали фотографии с места боестолкновения. Официальных данных о потерях солдат ВС Нигерии пока нет.

В пятницу, 12 марта, группа вооруженных бандитов напала на Федеральный колледж механизации лесного хозяйства в городе Мандо на северо-западе африканской республики. Радикалы похитили около 30 студентов, преобладающая часть которых — девушки.

Ранее президент Нигерии Мухаммаду Бухари дал представителям группировки «Боко Харам»1 (запрещена в РФ) два месяца на то, чтобы сложить оружие. Однако этого не случилось, в стране началась эскалация насилия, а похищения и теракты происходят буквально каждый день.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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