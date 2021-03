Боевики ИГ нанесли двойной удар по армии Нигерии

Абуджа, 14 марта. Боевики ИГ1 (запрещено в РФ) заявили о двух терактах против нигерийских силовиков на северо-востоке страны.

Экстремисты утверждают, что сорвали крупную военную операцию армии Нигерии внезапной атакой. По данным радикальных исламистов, из-за нападения погибли и пострадали свыше 200 бойцов ВС республики. Помимо этого, боевики уничтожили 37 автомобилей и броневиков правительственных сил.

ISIS Claims Its Fighters Foiled Large Military Campaign In Northeastern Nigeria (Photos), https://t.co/TRt8dg0nu9

В результате второй атаки, которая произошла в штате Борно, террористы захватили три бронемашины Isotrex Phantom 2, две из которых сожгли. В плен боевиков попал один нигерийский военнослужащий. В качестве доказательств ресурсы запрещенной группировки опубликовали фотографии с места боестолкновения. Официальных данных о потерях солдат ВС Нигерии пока нет.

ISIS claim to have ambushed a Nigerian patrol in the town of Mallamfatori. pic.twitter.com/8KzG5XipQy