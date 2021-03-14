Власти Занзибара вводят ограничения из-за вспышек холеры и коронавируса

Глава Минздрава Занзибара Нассор Ахмед Мазруи призвал жителей острова и туристов избегать ненужных собраний и пользоваться средствами индивидуальной защиты. Таким образом чиновник отреагировал на доклад Всемирной организации здравоохранения по борьбе со вспышкой холеры в регионе.

«Затрудненное дыхание у танзанийцев необязательно связано с коронавирусом. Некоторые пациенты страдают от схожих симптомов, но результаты анализов показывают, что они не являются переносчиками инфекции», — уточнил Мазруи.

Министр подчеркнул, что в Занзибаре не планируют лицензировать вакцины против COVID-19, пока местные специалисты не убедятся в качестве и безопасности препарата. Правительство намерено прививать население только в том случае, если в стране зафиксируют рост заразившихся инфекцией нового типа.

В свою очередь представитель ВОЗ на африканском острове Андермайкл Гиримри рассказал, что вакцина от холеры уже доставлена в Стоун-Таун. По его словам, осталось только договориться о начале прививочной кампании с властями республики.

Ранее сообщалось, что Занзибар стал самым популярным туристическим направлением у россиян. Тропический остров потеснил в рейтинге лидеров такие страны, как Египет, Кубу, ОАЭ и Мальдивы.