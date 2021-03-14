Популярность принца Гарри и Маркл среди британцев упала на рекордные 15%

Лондон, 14 марта. Меньше половины жителей Великобритании (45%) все еще испытывают симпатию к внуку английской королевы Елизаветы II и его жене Меган Маркл. Об этом свидетельствует опрос YouGov.

Расположенность к королевской чете снизилась после их интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Популярность принца Гарри и Меган Маркл упала до рекордно низкого показателя среди королевской семьи. Наибольшее недовольство заявления герцогов Сассекских вызвали у старшего поколения. Отрицательно к чете относятся 48% опрошенных респондентов.

Рейтинг внука Елизаветы II всего за неделю снизился на 15% и впервые стал отрицательным. Еще больший негатив у британцев вызывает Меган Маркл, против нее высказались семь из десяти участников исследования (58%). Главными сторонниками принца Гарри и его жены оказались молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Уровень поддержки Елизаветы II в обществе, для сравнения, составляет 80%. Рейтинг монархии в Соединенном Королевстве по-прежнему остается на высоком уровне.

Принц Гарри и Меган Маркл в откровенном интервью телеканалу CBS рассказали о причинах переезда из Букингемского дворца. Герцогиня Сассекская сделала ряд скандальных заявлений, сообщив, что подвергалась травле и расизму со стороны королевского двора. По предварительной информации, Опра Уинфри и ее компания получит от 7 до 9 миллионов долларов за интервью с внуком Елизаветы II и его супругой.