Доктор Мясников раскрыл неожиданные причины хронического кашля

Москва, 14 марта. Хронический кашель может быть связан с гастроэзофагеальным рефлюксом, при котором кислое содержимое желудка попадает в пищевод. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.

Такой кашель, по словам специалиста, не сопровождается изжогой. Его вызывают пищевые рецепторы, которые раздражаются из-за переизбытка кислот в желудке. Кроме того, гастроэзофагеальный рефлюкс может вызывать боли в горле и осиплость голоса. Часто симптомы возникают в ночное время суток.

Недавно доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале рассказал о важности вакцинации пожилых людей от COVID-19. По его словам, нельзя принудительно заставлять население прививаться, однако стимулировать этот процесс необходимо. В первую очередь призывать стоит людей пожилого возраста и с хроническими заболеваниями, так как они находятся в первой группе риска.