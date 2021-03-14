Ирина Безрукова почтила память умершего сына трогательной фотографией

Москва, 14 марта. Единственный сын Ирины Безруковой Андрей умер ровно шесть лет назад. Актриса опубликовала трогательный пост в Instagram, почтив его память.

Андрей умер в возрасте 25 лет 14 марта 2015 года. Молодой человек неважно себя чувствовал после поездки во Вьетнам, у него была высокая температура. Находясь в плохом самочувствии, он неудачно упал в ванной комнате и получил смертельную травму.

«Именно в этот день не стало моего нежно любимого и единственного сына Андрюши… Безгранично благодарна ему за то, что он выбрал меня своей мамой. Пусть даже на такой непродолжительный срок», — пишет Безрукова.

В своем посте 55-летняя актриса отметила, что вспоминает сына уже не со слезами на глазах, а с улыбкой.

«Я больше не хочу мучить себя вопросами: почему, за что и так далее. У каждого человека свой путь, свои испытания. У каждой души есть выбор, в том числе и когда уходить с земного плана. И его надо уважать», — считает артистка.

До этого Безрукова рассказала, что Андрей был кремирован. Она сказала, что прах сына был развеян над озерами Карелии.

«Андрей очень любил воду, обожал ездить с папой на рыбалку. Туда они не успели доехать», — объясняла Ирина Безрукова.

Безрукова ранее признавалась, что после трагедии задумывалась свести счеты с жизнью. Оставаться в Москве она не могла, поскольку все напоминало ей об умершем сыне. В Казани у нее случилась многочасовая истерика, перевернувшая ее жизнь.