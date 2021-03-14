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Ирина Безрукова почтила память умершего сына трогательной фотографией

Ирина Безрукова почтила память умершего сына трогательной фотографией

Москва, 14 марта. Единственный сын Ирины Безруковой Андрей умер ровно шесть лет назад. Актриса опубликовала трогательный пост в Instagram, почтив его память.

Андрей умер в возрасте 25 лет 14 марта 2015 года. Молодой человек неважно себя чувствовал после поездки во Вьетнам, у него была высокая температура. Находясь в плохом самочувствии, он неудачно упал в ванной комнате и получил смертельную травму.

«Именно в этот день не стало моего нежно любимого и единственного сына Андрюши… Безгранично благодарна ему за то, что он выбрал меня своей мамой. Пусть даже на такой непродолжительный срок», — пишет Безрукова.

В своем посте 55-летняя актриса отметила, что вспоминает сына уже не со слезами на глазах, а с улыбкой.

«Я больше не хочу мучить себя вопросами: почему, за что и так далее. У каждого человека свой путь, свои испытания. У каждой души есть выбор, в том числе и когда уходить с земного плана. И его надо уважать», — считает артистка.

Ирина Безрукова почтила память умершего сына трогательной фотографией

До этого Безрукова рассказала, что Андрей был кремирован. Она сказала, что прах сына был развеян над озерами Карелии.

«Андрей очень любил воду, обожал ездить с папой на рыбалку. Туда они не успели доехать», — объясняла Ирина Безрукова.

Безрукова ранее признавалась, что после трагедии задумывалась свести счеты с жизнью. Оставаться в Москве она не могла, поскольку все напоминало ей об умершем сыне. В Казани у нее случилась многочасовая истерика, перевернувшая ее жизнь.

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