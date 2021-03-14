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Служба безопасности Украины пожаловалась на избиения со стороны подростков

Служба безопасности Украины пожаловалась на избиения со стороны подростков

Киев, 14 марта. Сослуживцы пострадавших сотрудников СБУ потребовали провести публичные обсуждения хулиганских действий украинских подростков-дзюдоистов.

Информацию об этом сообщил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов. По его словам, главы Службы безопасности Украины обратились также к руководителям организаций, под эгидой которых выступают дзюдоисты на соревнованиях.

«Данное публичное обращение, на данный день его подписали более шестидесяти ветеранов «АТО», несколько общественных организаций. Но, к сожалению, мы никакой реакции не получили. Наверное, государственные структуры в лице уважаемых министров очень заняты более важными задачами», — сказал Гуськов.

Служба безопасности Украины пожаловалась на избиения со стороны подростков

По словам руководителя аппарата СБУ, молодые украинцы «цинично» избили сотрудников СБУ и участников «АТО».

Ранее юных спортсменов за обычную драку внесли на курируемый спецслужбами сайт «Миротворец», где размещаются данные лиц, причисляемых к противникам киевского режима.

Ранее сообщалось, что СБУ проверит ратификацию Харьковских соглашений.

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