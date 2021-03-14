Служба безопасности Украины пожаловалась на избиения со стороны подростков

Киев, 14 марта. Сослуживцы пострадавших сотрудников СБУ потребовали провести публичные обсуждения хулиганских действий украинских подростков-дзюдоистов.

Информацию об этом сообщил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов. По его словам, главы Службы безопасности Украины обратились также к руководителям организаций, под эгидой которых выступают дзюдоисты на соревнованиях.

«Данное публичное обращение, на данный день его подписали более шестидесяти ветеранов «АТО», несколько общественных организаций. Но, к сожалению, мы никакой реакции не получили. Наверное, государственные структуры в лице уважаемых министров очень заняты более важными задачами», — сказал Гуськов.

По словам руководителя аппарата СБУ, молодые украинцы «цинично» избили сотрудников СБУ и участников «АТО».

Ранее юных спортсменов за обычную драку внесли на курируемый спецслужбами сайт «Миротворец», где размещаются данные лиц, причисляемых к противникам киевского режима.

Ранее сообщалось, что СБУ проверит ратификацию Харьковских соглашений.