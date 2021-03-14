«Локомотив» разгромил «Сочи» и поднялся на четвертую строчку в РПЛ

Москва, 14 марта. Московский «Локомотив» обыграл «Сочи» со счетом 3:1 в рамках 22-го тура РПЛ. Главным героем встречи стал нападающий «железнодорожников» Франсуа Камано.

В составе «Локо» двумя голами отметились Франсуа Камано и Федор Смолов. Игрокам «Сочи» удалось отыграть один мяч усилиями Артура Юсупова. Атакующий полузащитник столичного клуба Рифат Жемалетдинов сделал три голевые передачи, пишет RT.

Таким образом, «Локомотив» одержал победу уже в третьем подряд матче РПЛ. Подопечные Марко Николича поднялись на четвертое место в турнирной таблице.

Недавно стало известно, что сборы игроков сборной России к чемпионату мира по футболу-2022 пройдут в Сочи. Первый этап тренировок состоится с 18 по 22 марта, второй — с 25 по 28 марта.