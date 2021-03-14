Посольство первой мусульманской страны появилось в Израиле

Иерусалим, 14 марта. Официальное представительство самопровозглашенного Косово открылось в это воскресенье в Иерусалиме.

Соглашение об установлении дипломатических отношений было подписано 1 февраля. После этого последовал следующий шаг — открытие посольства.

«Министерство иностранных дел и диаспоры объявляет об официальном открытии посольства Косово в Государстве Израиль со штаб-квартирой в Иерусалиме», — говорится в официальном сообщении.

Косово стала первой европейской страной с мусульманским большинством, которая открыла свое диппредставительство в Иерусалиме после США и Гватемалы. Также рядом с посольством будут установлены мемориальные доски и государственный флаг. По словам властей Косово, это — знак выполненного обещания.

Ранее сообщалось, что Палестина ждет начала расследования военных преступлений Израиля.