Татьяна Навка на Масленицу «дала отпор» коронавирусу

Москва, 14 марта. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка показала поклонникам в Instagram, как праздновала Масленицу.

Фигуристка вовсю веселилась с друзьями и с дочерью от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Надеждой. Она нарядилась в русский народный костюм и устроила церемонию сжигания чучела. На празднике 45-летняя Навка пела частушки и водила хороводы. Вместе с близкими спортсменка «дала отпор» коронавирусу.

«В теплой дружной компании отметили праздник с широтой русской души, даже сожгли коронавирус», — написала звезда в соцсетях.

На опубликованных кадрах «чучело» в виде молекулы коронавируса горит жарким огнем. Фигуристка уверена, что традиции Масленицы прогонят злую болезнь из России.

Татьяна Навка не перестает радоваться настоящей зиме в Москве. Ранее она опубликовала снимок заснеженного двора возле своего дома. Спортсменка отпраздновала 31 декабря вместе с семьей не только традиционный Новый год, но и устроила домашние «посиделки» в честь прихода 2021 года по китайскому календарю.