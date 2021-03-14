Молодой нижегородец погиб в своей квартире при странных обстоятельствах

Нижний Новгород, 14 марта. Обеспокоенная мать 31-летнего жителя города обратилась в полицию, так как два дня не могла дозвониться до сына. Войдя в квартиру, они обнаружили его тело.

Обнаженный труп мужчины лежал в коридоре лицом вниз, рядом с ним находился труп его собаки в рвотных массах. Признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщили прибывшие на место специалисты.

Тела мужчины и его животного направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. По данному инциденту инициирована проверка, сообщают в ГУ МВД по Нижегородской области.

Следователи не исключают, что причиной смерти могло быть отравление бытовым газом. Квартира пострадавшего была газифицирована и оснащена газовой колонкой.

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