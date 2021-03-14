Двое детей пострадали в ДТП на трассе под Калугой

Калуга, 14 марта. Водитель нарушил ПДД и попал в аварию. В результате ДТП пострадали два подростка, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Авария произошла на дороге Людиново в Калужской области, сообщили в региональном УГИБДД. По данным ведомства, женщина за рулем Toyota Corolla превысила допустимую скорость на дороге и не учла погодные условия. В результате опасного маневра она не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет. В результате аварии пострадали два ребенка – 12 и 15 лет. Их госпитализировали с травмами.

На место ДТП выезжали сотрудники МЧС и полицейские. Чтобы ликвидировать последствия аварии, были задействованы девять человек и три единицы техники.

Два человека погибли в ДТП в Челябинской области, сообщал ранее телеканал «360». Водитель пытался обогнать автомобиль и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с иномаркой.