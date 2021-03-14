В ЛНР призывали военнослужащих ВСУ не выполнять приказы командования

Луганск, 14 марта. Народная милиция Луганской Народной Республики призывает украинских силовиков не выполнять приказы командования ВС Украины.

Об этом журналистам заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

«Разведка ЛНР продолжает фиксировать факты сокрытия жертв в 92-й бригаде ВСУ. Как мы отмечали 10 марта, во избежание потерь среди мирного населения защитники республики были вынуждены подавить огневые точки противника в районе села Катериновка из разрешенного Минскими соглашениями», – заявляет Осадчий.

Представитель оборонного ведомства уточняет, что по данным ЛНР, в результате огня на подавление трое военнослужащих ВСУ получили тяжелые ранения, в связи с чем он призывает украинских солдат отказаться выполнять приказы командования и прекратить обстрелы территорий ЛНР.