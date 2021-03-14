Цискаридзе, Кудрявцева и другие звезды погуляли на дне рождения сестры Игоря Крутого

Москва, 14 марта. Алла Крутая отметила день рождения, сестре известного композитора Игоря Крутого исполнился 61 год.

На закрытую вечеринку были приглашены звезды первой величины. Среди тех, кто погулял на дне рождения Крутой, были певец Филипп Киркоров, телеведущая Лера Кудрявцева, музыкант Сергей Лазарев, его старший коллега Стас Михайлов. На «огонек» к Крутым заглянул ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе. Видео с праздника в Instagram опубликовал сам композитор.

«Когда-то, давным-давно, очень популярной была песня «Подрастают наши младшие сестренки», и сегодня мы празднуем день рождения моей младшей сестренки», — написал Игорь Крутой.

Под публикацией Крутого отметились многие его коллеги. Аллу Крутую поздравила адвокат Ида Достман, а также оперная дива Анна Нетребко.

«Какой душевный праздник получился! Еще раз с днем рождения нашу любимую Аллу», — присоединилась к поздравлениям певица Зара.

Ранее в Сети появилась фотография молодого Игоря Крутого, которая была сделана во время съемок клипа в Лос-Анджелесе. Звезда эстрады запечатлен рядом со своей прекрасной супругой.