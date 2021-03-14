Маша Малиновская ответила на слухи о неприятных последствиях пластики

Москва, 14 марта. Модель, актриса и певица Маша Малиновская назвала бредом слухи о том, что после очередной пластической операции у нее перестал закрываться рот.

Малиновская на днях посетила одно из светских мероприятий. Гостей поразили изменения во внешности располневшей звезды. В Сети тут же появились сообщения о том, что певица стала жертвой пластики и столкнулась с неприятными последствиями операции.

Светская львица подчеркнула, что ее хотели «подставить». По словам звезды, никаких проблем с губами у нее нет, а плохо на снимках она выглядит из-за лишнего веса. Малиновская уже взяла себя в руки и села на диету.

«Поймите, я сейчас толстая, а не перетянутая! Меня все считают красоткой, когда я вешу 56 килограммов. А на данный момент у меня 66–67 килограммов. Мне нужно похудеть, чем я сейчас усиленно и занимаюсь», — объяснила она.

Малиновская продолжает посещать пластических хирургов. Звезда уже удалила гель из губ, уменьшила грудь, а теперь хочет подкорректировать ее форму, передает «Собеседник».

Жертвой пластики стала и экс-участница «Дома-2» Анастасия Балинская. Девушке требуется огромная сумма, чтобы спасти гниющий нос.