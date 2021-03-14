Киркоров показал фото с детьми и публично извинился перед фанатами

Москва, 14 марта. Знаменитый певец Филипп Киркоров поделился кадрами со съемок шоу «Маска» и неожиданно попросил прощения у всех своих поклонников.

На ТНТ 14 марта вышел новый выпуск популярного шоу перевоплощений. Киркоров, как член жюри, через Instagram призвал фанатов посмотреть развлекательную передачу вместе с близкими.

При этом в посте в социальной сети «король» российской эстрады напомнил о Прощеном воскресенье — финальном дне Масленичной недели. По этому случаю он извинился перед подписчиками.

«Сегодня последнее воскресенье перед Великим постом. В этот день хочу попросить у всех прощения!» — написал он.

Киркоров показал фото с сыном Мартином-Кристином и дочерью Аллой-Викторией, которые составили отцу компанию на съемках шоу, а также с другими членами жюри.

Фанаты осыпали звездную семью лайками и комплиментами. Отреагировал на публикацию и друг Киркорова, рэпер Давид Манукян, который поставил смайлы в виде языков пламени.

По итогам нового выпуска проект покинул народный артист РФ Юрий Стоянов. Он скрывался под маской Банана.