Германия обнародовала первые результаты региональных выборов

Берлин, 14 марта. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует на выборах в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Об этом свидетельствуют предварительные данные немецких экзитполов.

СДПГ предварительно получила поддержку 34,5% избирателей. Второе место пока занимает Христианско-демократический союз, который набрал 26%, что является худшим результатом партии в этом регионе.

Первенство в Баден-Вюртемберге, по предварительной информации, досталось «зеленым». Такой исход может стать ударом для партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая потеряла голоса в обоих регионах.

Итоги избирательного процесса будут корректироваться в течение ближайших часов.

Ранее сообщалось, что явка на парламентских выборах в ЦАР увеличилась до 40%.