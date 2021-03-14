Писательницу Людмилу Улицкую обвинили в плагиате

Москва, 14 марта. Лауреат премии «Русский Букер» Людмила Улицкая использовала в своей книге чужой сценарий, заявила писательница Наталья Рапопорт.

Рапопорт написала в Facebook, что готовила сценарий на основе рукописей патологоанатома Якова Рапопорта. Врач осветил вспышку чумы в Москве, которая произошла в 1939 году. По словам писательницы, эта история ее поразила до глубины души.

Наталья, у которой было мало опыта в написании сценариев, обратилась за помощью к Людмиле Улицкой. Потом писательницу неожиданно отправили в командировку за границу. Когда она вернулась домой, то узнала, что над сценарием работает режиссер Андрей Разумовский. При этом фамилию Рапопорт даже не упомянули.

«Это был мой первый в жизни сердечный приступ», — пожаловалась автор.

Она добавила, что Людмила Улицкая предложила ей небольшую компенсацию в размере 2 тысяч рублей. Но писательница не стала брать эти деньги, считая эту сумму оскорбительной. К своему удивлению Наталья недавно обнаружила, что Улицкая снова использовала ее историю в своей книге без упоминания имени автора.

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