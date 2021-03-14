Обитателей нижегородского зоопарка накормили блинами в честь Масленицы

Нижний Новгород, 14 марта. Блины по особым рецептам приготовили на Масленицу для животных зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде.

Блюда из полезных ингредиентов были приготовлены с учетом предпочтений каждого питомца. Из состава теста повара полностью исключили сахар и соль, а основу для блинов составляла овсяная мука и отруби. В качестве начинки были использованы овощи, фрукты, орехи и даже красная рыба.

Так, японские макаки полакомились блинами с сухофруктами и виноградом, шотландским коровам приготовили морковные и тыквенные блины, енотам — блины с орехами.

Бурый медведь Балу отметил Масленицу блинами с медом и фруктами, а белую медведицу Аяну порадовали красной рыбой. Для осликов сотрудники зоопарка испекли блины с листьями салата и морковкой.

Ранее московский зоопарк опубликовал милейшие кадры с детенышами яков, игравшими в снегу.