Испытания новой российской системы ПРО впечатлили американских экспертов

Вашингтон, 14 марта. Воздушно-космические силы России провели впечатляющие испытания новой ракеты системы ПРО, считают эксперты американского журнала The National Interest.

В июле 2019 года Воздушно-космические силы России испытали новую ракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Новая противоракета после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно поразила условную цель. Ракета будет принята на вооружение к 2025 году, передает «ПолитРоссия».

Аналитики отмечают, что российские военные не стали называть тип ракеты, предположив, что это была ПРС-1М, которая была разработана для системы противоракетной обороны малой дальности А-135. Эксперты уверены, что ПРС-1М является ответом на американскую ракету Sprint, которая была признана нерентабельной, после чего проект заморозили.

«Программа была отменена после осознания того, что противнику гораздо дешевле подавить систему ПРО огромным количеством межконтинентальных баллистических ракет и боеголовок, чем обороняющемуся построить большое количество перехватчиков», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ сформировало на Сахалине новую систему противовоздушной обороны, в состав которой вошли зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь-С». По мнению экспертов, размещение ракетных комплексов на Сахалине позволит России защищать свои интересы в регионе.