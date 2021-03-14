Российские военные провели чемпионат по дзюдо в Приднестровье

Тирасполь, 14 марта. Турнир по дзюдо прошел среди военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В сообщении Минобороны отмечается, что участниками чемпионата были представители различных подразделений Оперативной группы. Регламент соревнований предполагал семь весовых категорий: суперлегкий до 60 кг, полулегкий до 66 кг, легкий до 73 кг, полусредний до 81 кг, средний до 90 кг, полутяжелый до 100 кг и тяжелый свыше 100 кг. Соответственно, в каждой команде было по семь военнослужащих.

В итоге турнира команды распределились следующим образом. Первое общекомандное место завоевали бойцы роты охраны. Обладателями серебряных медалей турнира стали военнослужащие 3-й мотострелковой роты. Бронзу чемпионата получили представители ремонтной роты.

В пресс-службе добавили, что все призеры были награждены ценными подарками и грамотами.

При этом в России в это время проходят окружные этапы конкурса АрМИ-2021. Военнослужащие различных родов войск готовятся показать себя в своих направлениях. Так, в Ростовской области 17 марта пройдет открытие этапов для военных инженеров.