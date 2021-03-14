Восемь малых спутников были запущены в космос с борта МКС

Токио, 14 марта. Спутники четырех стран были выведены в открытый космос с борта Международной космической станции. Трансляцию запуска показало Японское агентство аэрокосмических исследований.

Запуск с борта МКС проходил с помощью манипулятора. В открытый космос были отправлены восемь малых спутников из Японии, Парагвая, Филиппин и Израиля. Процедура запуска происходила через шлюзовую камеру японского модуля Kibo: наружу была вынесена платформа с пусковыми контейнерами, содержащими спутник.

Отмечается, что с МКС запущены японские аппараты OPUSAT-2, Tsuru, RSP-01, WARP-01 и STARS-EC, парагвайский спутник Guaranisat-1, филиппинский Maya-2 и израильский TAUSAT-1.

На станцию они были доставлены в феврале на борту американского грузового корабля Cygnus.

Ранее сообщалось, что американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс вернулись на Международную космическую станцию после проведения технических работ в открытом космосе.