Соревнования по высокоточной стрельбе «Винтовочный рубеж» прошли в парке «Патриот»

Москва, 14 марта. Состязания по стрельбе из винтовок всех калибров «Винтовочный рубеж» прошли в Многофункциональном огневом центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Стрелки приняли участие в упражнениях «Быстрое сидя», «Быстрое лежа 200», «Стандарт» и «Лежа 200».

Состязания проходили на двух дистанциях стрельбы 100 и 200 метров с использованием винтовок, оснащенных двумя вариантами прицелов. Это «Механические прицелы» — открытые механические прицелы, диоптры и «Оптика» — любые оптические прицелы, кратность которых не ограничена, а также коллиматоры.

В соревнованиях приняли участие 78 человек.

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