Россиянам рекомендовали не спешить с покупкой жилья

Москва, 14 марта. Накопившим на квартиру россиянам стоит повременить с покупкой, уверен экономист Михаил Делягин.

В эфире YouTube-канала эксперт объяснил, что стоимость недвижимости на фоне программы льготной ипотеки выросла более чем на 20%. Рынку необходимо прийти к балансу после отмены программы Центробанком в 2021 году. Так, цены на недвижимость могут снизиться в течение трех-шести месяцев. После этого можно приобретать жилье, заявил Делягин. В случае, если покупка квартиры или дома не срочная, экономист советует сохранить деньги в качестве «подушки безопасности».

Тем временем рынок арендного жилья в России демонстрирует околонулевую динамику. Часть рантье при этом задумывается о продаже неликвидной недвижимости. В среднем стоимость найма однокомнатной квартиры в 16-ти крупнейших российских городах в марте составила 16,8 тысячи рублей, что на 0,7% ниже февральского показателя. Аренда двухкомнатного жилья подешевела на 0,2% — до 24,3 тысячи рублей.