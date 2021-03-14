Елена Малышева сменила медицинский халат на вечернее платье с открытыми плечами

Москва, 14 марта. Телезрители привыкли видеть ведущую Елену Малышеву в медицинских халатах и строгих нарядах. Коллега Юлия Барановская показала, какой может быть врач-терапевт в платье.

Малышева накануне отпраздновала 60-летие. Поздравили ведущую передачи «Жить здорово!» ее близкие, коллеги и поклонники. Вот и Барановская не осталась в стороне и публично обратилась к врачу в Instagram.

Телеведущая опубликовала несколько совместных снимков с Малышевой. На одном из них обе звезды экрана позируют в длинных платьях. На Барановской черное с разрезом, а ее коллега сменила медицинский халат на вечерний наряд с открытыми плечами и цветочным узором. Дополнила образ она серебристыми туфлями.

«В вас столько мудрости, столько желания помогать и отдавать всем и всегда, столько любви и заботы ко всем вокруг», — написала Барановская.

Малышева в недавнем интервью рассказала, почему не собирается переезжать в США, где живут ее сыновья, а также находятся особняк и квартиры. По словам телеведущей, Россия по важности перевешивает: тут у нее интересная работа, мама и друзья.