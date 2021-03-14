Депутата Дубинского готовятся исключить из состава партии «Слуга народа»

Киев, 14 марта. Украинский депутат Александр Дубинский в скором времени может покинуть партию «Слуга народа». Об этом заявил лидер объединения Александр Корниенко.

По словам политика, причиной для исключения Дубинского станет нарушение устава «посредством проведения «своих» конференций и неповиновение руководящим органам партии».

«Есть все шансы, что этот вопрос рассмотрим в ближайшее время. Исключает из партии ее председатель (согласно новому уставу. — Прим. ред.), – сказал Корниенко.

Нардепы от «Слуги народа» 1 февраля проголосовали за исключение Александра Дубинского из фракции. Поводом стали введенные против депутата американские санкции.

Ранее сообщалось, что украинский депутат отказался покидать свою фракцию из-за ограничений со стороны США.