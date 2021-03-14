

Банги, 14 марта. На втором туре парламентских выборов в ЦАР открылось 94% избирательных участков.

Закрытыми остались только пункты для голосования в округах Гадзи, Бакума и Батангафо, где существует угроза безопасности. Соответствующую информацию сообщил со ссылкой на наблюдателей африканский журналист Теофиль Момокоама в Facebook.

«На данный момент в районе Бегуа и Конакри явка составила 30-40%, выборы прошли без происшествий», — дополнил картину центральноафриканский репортер.

Сегодня в Центральноафриканской Республике выбирают депутатов в парламент. Обеспечение мирного волеизъявления на территории большей части страны — результат успешного контрнаступления правительственных сил, обученных российскими инструкторами.

Во время первого тура выборов, который состоялся в декабре минувшего года, в законодательную Ассамблею только 42% участков избежали провокаций и атак боевиков из «Коалиции патриотов за перемены».

Разительные перемены по сравнению с прошлогодним голосованием отметила и координатор ООН по гуманитарным вопросам Дениз Браун. По ее словам, граждане ЦАР голосуют в спокойной атмосфере под присмотром профессиональных наблюдателей.