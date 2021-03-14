ФНС: доступ к банковской тайне не затронет добросовестных налогоплательщиков

Москва, 14 марта. Доступ налоговых органов к банковской тайне не коснется добросовестных налогоплательщиков, сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).

Как объяснили в ведомстве, изменения направлены на предотвращение ухода от налогов. В соответствии со статьей 102 Налогового кодекса РФ, все получаемые налоговыми органами данные о гражданах составляют налоговую тайну и имеют специальный режим доступа, уточнили в пресс-службе, передает ТАСС.

Получения доступа к выпискам по операциям на счетах и вкладах физических лиц не предусмотрено за исключением особого порядка, говорится в сообщении. ФНС обращает внимание, что режим получения таких сведений останется таким же, как и сейчас, и будет применяться только при согласии руководителя вышестоящего налогового органа или главы налоговой службы при проведении проверок в отношении определенных лиц.

Как стало известно ранее, налоговые органы с 17 марта получат доступ к банковской тайне. Финансовые организации должны будут предоставлять по требованию ФНС информацию о налогоплательщиках в течение трех дней.