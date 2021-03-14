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Фанаты не исключили, что Элджей станет новым фаворитом Аллы Пугачевой

Фанаты не исключили, что Элджей станет новым фаворитом Аллы Пугачевой

Москва, 14 марта. Популярный российский музыкант Алексей Узенюк, более известный под псевдонимом Элджей, опубликовал в своем Instagram-блоге снимок с певицей Аллой Пугачевой.

Примадонна российской эстрады вместе с мужем Максимом Галкиным побывала на дне рождения блогера и телеведущей Насти Ивлеевой. В соцсетях звезд до сих пор появляются новые фотографии с торжества. На этот раз Элджей похвастался аудиенцией с Пугачевой. На снимке он стоит с бокалом шампанского в руках, его обнимает 71-летняя дива.

«Чудесный король и королева», — без ложной скромности подписал снимок 26-летний Узенюк.

Публикация всего за час набрала более сотни тысяч лайков. Фолловеры активно комментируют запись Элджея, многие решили, что у артиста тайный роман с Пугачевой.

«Король с королевой», — заметил подписчик.

«Подруга твоя?» — поинтересовался еще один пользователь.

«Берегись, Галкин», - предупредили телеведущего фанаты.

Давно известно, кто Алла Пугачева любит молодых мужчин. Сначала она была замужем за Филиппом Киркоровым, а позднее стала супругой Максима Галкина. Поклонники не исключили, что у Примадонны в скором времени может появиться новый фаворит.

Ранее сообщалось, что после вечеринки в честь дня рождения супруги Насти Ивлеевой у Алексея Узенюка был жуткий «отходняк». Артист показал в соцсетях снимки четырех капельниц, которые спасают его от похмельного синдрома.

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