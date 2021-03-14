Фанаты не исключили, что Элджей станет новым фаворитом Аллы Пугачевой

Москва, 14 марта. Популярный российский музыкант Алексей Узенюк, более известный под псевдонимом Элджей, опубликовал в своем Instagram-блоге снимок с певицей Аллой Пугачевой.

Примадонна российской эстрады вместе с мужем Максимом Галкиным побывала на дне рождения блогера и телеведущей Насти Ивлеевой. В соцсетях звезд до сих пор появляются новые фотографии с торжества. На этот раз Элджей похвастался аудиенцией с Пугачевой. На снимке он стоит с бокалом шампанского в руках, его обнимает 71-летняя дива.

«Чудесный король и королева», — без ложной скромности подписал снимок 26-летний Узенюк.

Публикация всего за час набрала более сотни тысяч лайков. Фолловеры активно комментируют запись Элджея, многие решили, что у артиста тайный роман с Пугачевой.

«Король с королевой», — заметил подписчик. «Подруга твоя?» — поинтересовался еще один пользователь. «Берегись, Галкин», - предупредили телеведущего фанаты.

Давно известно, кто Алла Пугачева любит молодых мужчин. Сначала она была замужем за Филиппом Киркоровым, а позднее стала супругой Максима Галкина. Поклонники не исключили, что у Примадонны в скором времени может появиться новый фаворит.

Ранее сообщалось, что после вечеринки в честь дня рождения супруги Насти Ивлеевой у Алексея Узенюка был жуткий «отходняк». Артист показал в соцсетях снимки четырех капельниц, которые спасают его от похмельного синдрома.