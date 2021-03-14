Алжир готов наладить отношения с переходным правительством Ливии

Триполи, 14 марта. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба провел телефонный разговор с коллегой из Алжира Абдельазизом Джерадом, пишет канал 218tv.

Во время беседы политики обсудили формирование временной исполнительной власти и предоставление ей вотума доверия депутатов Палаты представителей.

Джерад поздравил Дабибу с новым назначением и заверил его в поддержке со стороны Алжира и главы государства Абдельмаджида Теббуна.

«Мы готовы оказать содействие ПНЕ по достижению мира и безопасности, а также сохранению суверенитета и территориальной целостности Ливии», — сказал он.

В завершение разговора Джерад подчеркнул, что поддержит Дабибу во всех начинаниях, направленных на вывод страны из кризиса и пресечение иностранного вмешательства.

Глава переходного правительства поблагодарил собеседника за поздравления и подтвердил готовность наладить дружественные отношения между двумя государствами.

Абд аль-Хамид Дабиба после вступления в новую должность выступил с инициативой о приостановке движения денежных средств для государственных компаний и инвестиционных фондов. Этот шаг направлен на борьбу с коррупцией.