СК и криминалисты выехали на место смертельного ДТП в Свердловской области

Екатеринбург, 14 марта. Правоохранители осматривают место смертельного ДТП возле села Мезенское, в результате которого погибли люди.

Источник Федерального агентства новостей сообщил, что сотрудники СК и криминалисты находятся на месте аварии — сейчас они занимаются осмотром территории, где произошла трагедия.

Добавим, в результате ДТП, зафиксированного на 48-м километре автодороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень, погибли двое детей и трое взрослых. На трассе столкнулись грузовик и легковушка, последнюю полностью смяло. Все находившиеся в салоне погибли.

ФАН ранее опубликовал фотографии с места смертельной аварии.