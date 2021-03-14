Джо Байден впервые за семь недель обратился к народу

Вашингтон, 14 марта. Президент США Джо Байден впервые за семь недель обратился к американскому народу. В своем выступлении Байден рассказал о вакцинации от коронавируса.

Американский лидер не торопился обращаться к гражданам, хотя поводов было достаточно: скандалы в Демократической партии, вопросы по борьбе с коронавирусом, миграционный кризис. Молчание Байдена затягивалось. СМИ писали, что глава государства не общался даже с журналистами, а переговоры с зарубежными лидерами проводила вице-президент США Камала Харрис.

Однако Байден все-таки выступил с обращением, которое было заранее записано и подготовлено. Оно продлилось порядка 20 минут. Президент рассказал о вакцинации от COVID-19 и о возможном праздновании Дня независимости, если борьба с инфекцией будет проходить успешно.

Ранее сообщалось, что Джо Байден провоцирует кризис на границе Мексики и США. Более того, неудобства доставляют и контрабандисты.