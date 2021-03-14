Историк предупредил о вероятности пересмотра Японией итогов Второй мировой войны

Москва, 14 марта. Корректировка и даже существенные изменения итогов давно закончившейся войны являются объективным историческим процессом, заявил историк и политолог Олег Неменский.

Свое мнение эксперт озвучил в беседе с корреспондентом «ПолитРоссии», комментируя возможность дислокации американских ракет средней и малой дальности на японских базах. Неменский напомнил, что еще в 2019 году администрация Белого дома в одностороннем порядке разорвала ДРСМД и теперь изучает возможность размещения ракетного оружия в Азии, с декларируемой целью «сдерживания России и Китая».

Историк отметил, что в японском обществе набирают популярность идеи собственной разработки ракетного и ядерного оружия, что сейчас невозможно в связи с итогами Второй мировой войны.

Неменский предупредил, что руководство США может пойти на пересмотр этих итогов относительно Японии, преследуя при этом собственные военно-политические интересы.

Ранее сообщалось, что заявление главы МИД РФ о последствиях размещения американского ракетного оружия в Японии вызвало бурную реакцию жителей страны.