Лукашенко предсказал вылет СКА во втором раунде Кубка Гагарина

Минск, 14 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что петербургский СКА завершит выступление в Кубке Гагарина во втором раунде.

Белорусский лидер Александр Лукашенко оценил перспективы петербургского СКА в Кубке Гагарина. Он убежден, что клуб из Северной столицы проиграет московскому «Динамо» в серии, которая стартует 18 марта.

«Дальнейшие перспективы СКА в плей-офф? Вылетит в следующем раунде. Это команда двух периодов. Третий период они не играли», — отметил президент Белоруссии.

В первом раунде Кубка Гагарина СКА со счетом 4:1 победил минское «Динамо». Первый матч серии против столичного клуба подопечные Валерия Брагина проведут на своей площадке.