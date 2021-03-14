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Лукашенко предсказал вылет СКА во втором раунде Кубка Гагарина

Лукашенко предсказал вылет СКА во втором раунде Кубка Гагарина

Минск, 14 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что петербургский СКА завершит выступление в Кубке Гагарина во втором раунде.

Белорусский лидер Александр Лукашенко оценил перспективы петербургского СКА в Кубке Гагарина. Он убежден, что клуб из Северной столицы проиграет московскому «Динамо» в серии, которая стартует 18 марта.

«Дальнейшие перспективы СКА в плей-офф? Вылетит в следующем раунде. Это команда двух периодов. Третий период они не играли», — отметил президент Белоруссии.

В первом раунде Кубка Гагарина СКА со счетом 4:1 победил минское «Динамо». Первый матч серии против столичного клуба подопечные Валерия Брагина проведут на своей площадке.

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