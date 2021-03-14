Гоген Солнцев поразил подписчиков кардинальной сменой имиджа

Москва, 14 марта. Шоумен Гоген Солнцев похвастался перед фанатами кардинальной сменой имиджа. Далеко не все узнали эпатажного блогера.

На снимке в социальной сети Instagram шоумен предстал без привычных длинных волос. Солнцев значительно укоротил их, надел очки и классический костюм, который дополнил зеленым галстуком.

«Позабыть друг о друге способны лишь любовники, полюбившие номинально и временно, чтобы возненавидеть друг друга навсегда…» — подписал он фотографию.

Пораженные подписчики наперебой стали высказываться о настолько резкой перемене во внешности шоумена. Мнения комментаторов разделились: одни призвали Солнцева вернуться к привычному образу, а другие похвалили за решение изменить свою жизнь. Солнцеву посоветовали на этом не останавливаться и заодно расстаться с пожилой супругой Екатериной Терешкович.

«Вот это другое дело! Мужик!»; «Гоген, ну зачем? Стал обычным брутальным мужиком»; «С волосами было лучше», — написали они.

Солнцев не так давно дал первое большое интервью после принудительного лечения в клинике. Как объяснил телеведущий Андрей Малахов, Терешкович просила врачей признать эпатажного мужа недееспособным.