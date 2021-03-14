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Шоу-бизнес

Гоген Солнцев поразил подписчиков кардинальной сменой имиджа

Гоген Солнцев поразил подписчиков кардинальной сменой имиджа

Москва, 14 марта. Шоумен Гоген Солнцев похвастался перед фанатами кардинальной сменой имиджа. Далеко не все узнали эпатажного блогера.

На снимке в социальной сети Instagram шоумен предстал без привычных длинных волос. Солнцев значительно укоротил их, надел очки и классический костюм, который дополнил зеленым галстуком.

«Позабыть друг о друге способны лишь любовники, полюбившие номинально и временно, чтобы возненавидеть друг друга навсегда…» — подписал он фотографию.

Пораженные подписчики наперебой стали высказываться о настолько резкой перемене во внешности шоумена. Мнения комментаторов разделились: одни призвали Солнцева вернуться к привычному образу, а другие похвалили за решение изменить свою жизнь. Солнцеву посоветовали на этом не останавливаться и заодно расстаться с пожилой супругой Екатериной Терешкович.

«Вот это другое дело! Мужик!»;

«Гоген, ну зачем? Стал обычным брутальным мужиком»;

«С волосами было лучше», — написали они.

Солнцев не так давно дал первое большое интервью после принудительного лечения в клинике. Как объяснил телеведущий Андрей Малахов, Терешкович просила врачей признать эпатажного мужа недееспособным.

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