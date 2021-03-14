Рубль продолжит отыгрывать потери на следующей неделе

Москва, 14 марта. Начальник аналитического отдела «ИК Русс-Инвест» Дмитрий Беденков оценил перспективы российской валюты на следующей неделе.

На текущей неделе рубль смог заметно укрепиться после ослабления, которое фиксировалось в начале марта. Курс доллара упал на 1,3%, а евро — на 1,2%. Успеху рубля способствует ряд факторов, уверяет эксперт.

«Ослабление курса евро к доллару усилилось после заседания совета управляющих ЕЦБ в четверг», — передает «Прайм».

Позитивная ситуация на нефтяном рынке также способствует укреплению российской валюты. Кроме решения ОПЕК, рынок поддержал месячный отчет организации, где увеличен прогноз роста спроса на нефть. На этом фоне цена марки Brent с начала марта фиксируется выше 5 тысяч рублей за баррель: такая высокая стоимость в нацвалюте отмечалась на рынке в августе-октябре 2018 года.

Также поддерживает рубль приток средств иностранных инвесторов в российские ценные бумаги. Сказалось и ослабление санкционных рисков, которые ушли на второй план. В связи с этим на следующей неделе российская валюта может продолжить укрепление в случае стабилизации стоимости черного золота, уверен Беденков.

Экономист Михаил Хазин ранее прокомментировал заявления экспертов о скором обвале американской нацвалюты. Торопиться обменивать накопленные в долларах сбережения не стоит, заявил он корреспонденту Федерального агентства новостей.