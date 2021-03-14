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ЦАР

Представитель ООН: парламентские выборы в ЦАР проходят прозрачно и безопасно

Представитель ООН: парламентские выборы в ЦАР проходят прозрачно и безопасно
14 марта, Банги. Заместитель специального представителя ООН в Центральноафриканской Республике Дениз Браун обратила внимание на значительные улучшения безопасности на втором туре выборов в парламент страны.

«С декабря ситуация изменилась. Обстановка очень спокойная. Избирательные участки в Банги и регионах открыты, документация и наблюдатели — на местах», — говорится в заявлении чиновницы, размещенном в официальном Twitter-аккаунте миротворческой миссии ООН в республике (МИНУСКА).

Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) частично заблокировали работу избирательных участков на всеобщих выборах ЦАР в декабре минувшего года. В результате провокаций и атак радикалов итоги голосования пересмотрят в 69 округах.

Ранее важную роль правительственной армии в обеспечении безопасности на втором этапе выборов отметил независимый эксперт ООН по правам человека в Центральноафриканской Республике Яо Агбесте. Омбудсмен также подчеркнул особые заслуги России и Руанды в урегулировании обстановки.

В воскресенье, 14 марта, граждане ЦАР выбирают депутатов законодательной Ассамблеи. Голосование пройдет на 118 участках. За соблюдением всех необходимых стандартов процедуры проследят около двух тысяч наблюдателей.

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