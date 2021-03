Представитель ООН: парламентские выборы в ЦАР проходят прозрачно и безопасно

14 марта, Банги. Заместитель специального представителя ООН в Центральноафриканской Республике Дениз Браун обратила внимание на значительные улучшения безопасности на втором туре выборов в парламент страны.

«С декабря ситуация изменилась. Обстановка очень спокойная. Избирательные участки в Банги и регионах открыты, документация и наблюдатели — на местах», — говорится в заявлении чиновницы, размещенном в официальном Twitter-аккаунте миротворческой миссии ООН в республике (МИНУСКА).

Pour la Représentante spéciale adjointe du SG #ONU, Denise Brown : « le contexte a changé depuis décembre. Comme vous le voyez, la situation est très calme. Les bureaux de vote de #Bangui et dans les régions sont ouverts, et le materiel et les agents sont en place » #ElectionsRCA pic.twitter.com/MshlkPRPFY