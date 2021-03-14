Индейцы из Амазонии захватили станцию нефтепровода в Перу

Лима, 14 марта. Группа перуанских индейцев совершила нападение на станцию нефтеперекачки на Североперуанском нефтепроводе. Они взяли в заложники десять человек, работавших на станции, чтобы привлечь внимание к своим социальным требованиям. О новом инциденте сообщила перуанская государственная нефтегазовая компания Petroperú.

#PetroComunica El día de ayer viernes 12 de marzo un grupo de alrededor de 100 personas de la comunidad Fernando Rosas tomó la Estación Morona del Oleoducto Norperuano, ubicada en el distrito de Morona, provincia Datem del Marañón, región Loreto.https://t.co/BOwYfEtwRI — Petroperú S.A. (@petroperu_sa) March 13, 2021

Около 100 представителей коренного населения из общины Фернандо-Росас захватили станцию Морона, расположенную в провинции Датем-дель-Мараньон перуанского департамента Лорето. В плен к индейцам попали десять работников станции. Таким образом члены общины надеются добиться выполнения своих требований к государству.

«Захвачены десять работников: четыре человека из Petroperú и шесть подрядчиков. Они держали их под открытым небом всю ночь и не давали им еды. За это время у работников проявились симптомы обезвоживания», — сообщили представители компании.

Коренное население региона требует, чтобы полиция Перу не вмешивалась в эту ситуацию — в противном случае они угрожают применить силу против персонала станции Морона и других нефтяных объектов, расположенных на этой территории. Индейцы настаивают на диалоге с правительством страны и созданием комиссии высокого уровня для выполнения их требований.

«Petroperú призывает захватчиков обеспечить нормальные условия жизни и безопасность заложников и положить конец угрозам», — говорится в сообщении нефтегазовой компании.

TOMAN ESTACIÓN DEL OLEODUCTO NORPERUANO: La estación Morona del Oleoducto Norperuano sufrió un ataque por parte de pobladores de la comunidad Fernando Rosas. Según lo estimado, habría sido un grupo de 100 personas que tomaron dicha estación. Las dema.. https://t.co/wIHeWDnl6N — Perú News ???????? (@PeruNews) March 13, 2021

Представители компании сообщили о требованиях коренного населения соответствующим государственным учреждениям, а также проинформировали органы общественной безопасности о ситуации.

«Мы настоятельно призываем коренное население освободить персонал нефтеперекачивающей станции и встать на путь диалога в духе мира и гармонии, в первую очередь учитывая то, что их требования будут приняты во внимание в рамках Плана по сокращению социального неравенства», — гласит заявления Petroperú.

В компания также отмечают, что «существует высокий риск заражения COVID-19 из-за несоблюдения санитарных норм индейцами».

План по сокращению социального неравенства

В сентябре 2020 года другая группа индейцев из района Морона и Мансериче заняла станцию 5 Североперуанского нефтепровода на три месяца. Они также выдвинули требования в области социального развития. В итоге заместитель министра нефтяной промышленности Виктор Мурильо пришел к соглашению с представителями индейской общины.

Вопрос был передан в ведение комиссии, которая должна была контролировать государственные меры в отношении коренных народов, сельских общин и населения районов Мансериче и Морона в рамках Плана по сокращению социального неравенства для населения, проживающего в районе нефтяных месторождений региона Лорето.

Бой за экологию

Станция Морона ранее также подвергалась нападениям активистов из коренного населения — 17 ноября 2018 года она была захвачена при аналогичных обстоятельствах вместе с персоналом. Захватчики отключили генераторы и удерживали около 20 человек персонала (большинство — подрядчики, не связанные с Petroperu). Переговоры с активистами вел прокурор из ближайшего крупного города Сан-Лоренцо.

Индейцы в регионах Амазонас и Лорето требуют от правительства Перу принять решительные меры для борьбы с загрязнением лесов из-за работы станций нефтеперекачки. Реки Чириако и Морона, от которых зависит жизнь индейцев, регулярно страдают от утечек нефти — например, в феврале 2016 года утечка составила 3000 баррелей сырой нефти. Petroperu обвиняли в том, что к ликвидации разлива нефти привлекли детей. Президент компании Герман Веласкес отверг эти обвинения, однако заявил, что может уволить менеджеров, связанных с ситуацией.

В соцсетях с гневом отреагировали на сообщения о захвате станции Морона — «при Фухимори (авторитарный режим Перу с 1990 по 2000 год. — Прим. ФАН) такого не было, потому что их расстреливали», пишут пользователи Twitter.