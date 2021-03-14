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Индейцы из Амазонии захватили станцию нефтепровода в Перу

Индейцы из Амазонии захватили станцию нефтепровода в Перу

Лима, 14 марта. Группа перуанских индейцев совершила нападение на станцию нефтеперекачки на Североперуанском нефтепроводе. Они взяли в заложники десять человек, работавших на станции, чтобы привлечь внимание к своим социальным требованиям. О новом инциденте сообщила перуанская государственная нефтегазовая компания Petroperú.

Около 100 представителей коренного населения из общины Фернандо-Росас захватили станцию Морона, расположенную в провинции Датем-дель-Мараньон перуанского департамента Лорето. В плен к индейцам попали десять работников станции. Таким образом члены общины надеются добиться выполнения своих требований к государству.

«Захвачены десять работников: четыре человека из Petroperú и шесть подрядчиков. Они держали их под открытым небом всю ночь и не давали им еды. За это время у работников проявились симптомы обезвоживания», — сообщили представители компании.

Коренное население региона требует, чтобы полиция Перу не вмешивалась в эту ситуацию — в противном случае они угрожают применить силу против персонала станции Морона и других нефтяных объектов, расположенных на этой территории. Индейцы настаивают на диалоге с правительством страны и созданием комиссии высокого уровня для выполнения их требований.

«Petroperú призывает захватчиков обеспечить нормальные условия жизни и безопасность заложников и положить конец угрозам», — говорится в сообщении нефтегазовой компании.

Представители компании сообщили о требованиях коренного населения соответствующим государственным учреждениям, а также проинформировали органы общественной безопасности о ситуации.

«Мы настоятельно призываем коренное население освободить персонал нефтеперекачивающей станции и встать на путь диалога в духе мира и гармонии, в первую очередь учитывая то, что их требования будут приняты во внимание в рамках Плана по сокращению социального неравенства», — гласит заявления Petroperú.

В компания также отмечают, что «существует высокий риск заражения COVID-19 из-за несоблюдения санитарных норм индейцами».

План по сокращению социального неравенства

В сентябре 2020 года другая группа индейцев из района Морона и Мансериче заняла станцию 5 Североперуанского нефтепровода на три месяца. Они также выдвинули требования в области социального развития. В итоге заместитель министра нефтяной промышленности Виктор Мурильо пришел к соглашению с представителями индейской общины.

Вопрос был передан в ведение комиссии, которая должна была контролировать государственные меры в отношении коренных народов, сельских общин и населения районов Мансериче и Морона в рамках Плана по сокращению социального неравенства для населения, проживающего в районе нефтяных месторождений региона Лорето.

Бой за экологию

Станция Морона ранее также подвергалась нападениям активистов из коренного населения — 17 ноября 2018 года она была захвачена при аналогичных обстоятельствах вместе с персоналом. Захватчики отключили генераторы и удерживали около 20 человек персонала (большинство — подрядчики, не связанные с Petroperu). Переговоры с активистами вел прокурор из ближайшего крупного города Сан-Лоренцо.

Индейцы в регионах Амазонас и Лорето требуют от правительства Перу принять решительные меры для борьбы с загрязнением лесов из-за работы станций нефтеперекачки. Реки Чириако и Морона, от которых зависит жизнь индейцев, регулярно страдают от утечек нефти — например, в феврале 2016 года утечка составила 3000 баррелей сырой нефти. Petroperu обвиняли в том, что к ликвидации разлива нефти привлекли детей. Президент компании Герман Веласкес отверг эти обвинения, однако заявил, что может уволить менеджеров, связанных с ситуацией.

В соцсетях с гневом отреагировали на сообщения о захвате станции Морона — «при Фухимори (авторитарный режим Перу с 1990 по 2000 год. — Прим. ФАН) такого не было, потому что их расстреливали», пишут пользователи Twitter.

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