В Николаеве руководителя хора изобразили в образе Трампа

Николаев, 14 марта. Жители украинского города Николаев возмущены неудачной мемориальной доской, открытой в память об известном руководителе хора.

Речь идет о покойной Светлане Фоминых, выпускнице Московского института культуры. Горожан очень возмутило то, как ее изобразили на памятной табличке. Об этом сообщили украинские СМИ.

«Уважаемые николаевцы! Вот так почтили память выдающегося хорового дирижера Светланы Фоминых, лауреата премии имени Шевченко. По моему мнению, это ужас и издевательство над нами и памятью выдающейся гражданки города», — высказался один из жителей Николаева в соцсети.

В комментариях граждане живо присоединились к дискуссии и заметили, что Фоминых на табличке слишком похожа на экс-президента США Дональда Трампа.

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