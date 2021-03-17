Как будто не по судьбе: таролог объяснила череду неудач экс-супруги Аршавина

Не первый месяц в Сети появляется информация о неудачах Алисы Казьминой — экс-супруги Андрея Аршавина. Сначала хейтеры заметили, что на фотографиях женщина прикрывает лицо рукой, а позже выяснилось, что Казьмина борется с заболеванием, которое поразило ее нос, — аутоиммунный некроз лобной пазухи.

Не дождавшись выздоровления бывшей супруги, которая воспитывает их общую дочь, Аршавин выиграл суд. Он добился выселения Алисы с детьми из особняка под Питером. Дом оформлен на его мать — согласно закону, семейство не может проживать там.

Накануне стало известно, что Казьмину госпитализировали с коронавирусом. Из-за сниженного иммунитета болезнь протекает у нее с осложнениями.

Откуда такая черная полоса в жизни бывшей модели? Может ли это быть связано с тем, что именно она стала разлучницей в семье Андрея Аршавина и Юлии Барановской? На все эти вопросы ФАН ответила таролог Элена Гамаюн.

«В 40 лет у нее могут обостряться наследственные заболевания. Сейчас ее матрица не показывает плохого периода. Когда я смотрела матрицу у Сергея Сафронова — там было четко и ясно, что в данный период есть проблемы, связанные с его здоровьем. А то, что происходит у Казьминой, — как будто бы не по судьбе. То есть по ее карме у нее сейчас вот этого всего быть не должно», — рассказала собеседница агентства.

Таролог подчеркнула, что у нее в центре души — энергия жертвы. Если на такого человека нападают, он может болеть и испытывать жизненные трудности.

«Нападать — это когда происходит шквал негативных комментариев, осуждения, а также ее личная неприязнь к происходящему. Это количество негатива, которое сейчас испытывает Казьмина, направляется на него (Аршавина. — Прим. ФАН) и на нее саму. Он по матрице человек очень сильный, способен это все от себя оттолкнуть. А Алиса не может, ее матрица более мягкая. Она склонна к самопожертвованию, остро воспринимает каждое плохое слово в свой адрес», — объяснила Гамаюн.

Когда у человека по матрице судьбы нет каких-то потерь здоровья, а у него это все же происходит — это может сулить о том, что на него идет поток негатива. Такая энергия волной катится на человека, и он не способен с этим справиться — происходит подрыв здоровья, добавила эксперт.

«Ей нужно обратиться к парапсихологу, который помог бы Алисе поставить энергетическую защиту и научил бы справляться с трудностями психоэмоционального характера», — резюмировала таролог.

Ранее психолог-таролог Элена Гамаюн сделала расклад на перспективу дальнейших отношений Лопес и Родригеса.