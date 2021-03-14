Британская полиция начала расследование в отношении первой леди Сирии

Правоохранительные органы Великобритании подозревают супругу президента Сирии Асму Асад в подстрекательстве к терроризму. В отношении нее начато предварительное расследование, сообщает Sunday Times.

Представители британской полиции подтвердили, что 31 июля 2020 года к ним поступило обращение, впоследствии переданное в ведомство по военным преступлениям. Его содержание было связано с продолжающимся с 2011 года сирийским конфликтом.

«Обращение находится в процессе рассмотрения», — заявил представитель полицейского управления.

Известно, что правоохранители дали ход расследованию после обращения со стороны международной адвокатской коллегии Guernica 37. Члены этой организации прислали некие «доказательства власти первой леди в правящем классе и открытой поддержки сирийских военных».

Подозрения в такого рода военном преступлении для первой леди Сирии может быть чревато преследованием. В частности, на ее имя может быть выдан «красный бюллетень Интерпола. В этом случае супруга сирийского президента Башара Асада не сможет выезжать за пределы страны. Кроме того, британское издание не исключает для нее возможность потерять британское гражданство.

Асма Асад является уроженкой Великобритании сирийского происхождения. Местом ее рождения является Лондон, где она жила до 2000 года. Выйдя замуж за президента Сирии Башара Асада, она вместе с ним уехала на свою историческую родину.