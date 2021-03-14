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Глава МВД Афганистана пообещал защитить страну после вывода войск США

Глава МВД Афганистана пообещал защитить страну после вывода войск США

Кабул, 14 марта. Вооруженные силы Афганистана способны обеспечить безопасность страны после вывода американских войск. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Афганистана Масуд Андраби.

Ранее в Пентагоне назвали весьма опасным и проблематичным вывод американских войск из Афганистана к 1 мая, как того требуют договоренности с радикальным движением «Талибан»1 (запрещено в России). В ведомстве утверждают, что вывод войск может спровоцировать гражданскую войну, теракты против США и их союзников, а также ухудшить ситуацию в области соблюдения прав человека.

В свою очередь Андраби выразил уверенность, что афганская армия и силы безопасности способны защитить свою страну. Он также добавил, что талибы не в состоянии вести масштабные действия и захватывать новые районы на территории Афганистана.

Напомним, в феврале 2020 года предыдущее правительство США и представители движения «Талибан» подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, США и их союзники обязуются вывести все войска из Афганистана в течение 14 месяцев с момента подписания соглашения. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США.

Стоит отметить, что 13 января 2021 года в афганском городе Герат произошел теракт, в результате которого погибли восемь человек. К настоящему моменту ответственность за теракт никто не взял.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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