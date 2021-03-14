Президент Туниса раскритиковал оппонентов во время визита на место пожара в Габесе

Габес, 14 марта. Президент Туниса Каис Саид посетил завод по производству асфальта на юге страны, пострадавший от взрыва.
В ходе ремонтных работ на предприятии вчера, 13 марта, произошло возгорание цистерны. В результате инцидента погибли шесть человек.
Лидер республики совершил внеплановый визит на место трагедии. Каис Саид выступил с речью в штаб-квартире в городе Габес, которую посвятил критике оппонентов, а не последствиям взрыва.
По его мнению, экономический кризис в государстве спровоцировали коррумпированные партии, которые Саид назвал «саранчей» и «предателями».
«Каждый день мы слышим об огромных суммах украденных денег, а люди становятся все беднее», — сказал президент.
Также он отреагировал на критику строительства медицинского центра в Кайруане. Оппоненты Саида поставили под сомнение реализацию данного проекта, однако политик опроверг их доводы.
«Я не продаю иллюзии. Есть программа, которую курирует военно-инженерный департамент. Мы не даем ложные обещания», — возмутился Саид.
В рамках выступления президент анонсировал строительство онкологического центра в Габесе, в который войдет отделение лучевой терапии и аптека для специальных лекарств.
Однако во время речи лидера рядом со штаб-квартирой был организован протестный марш. Граждане осудили политика за ухудшение уровня жизни и беспочвенные обещания.
Для разрешения кризиса в стране Каис Саид призвал премьер-министра страны Хичема Мечичи и главу парламента Рашида аль-Ганнуши уйти в отставку. Руководитель республики обвинил их в коррупционной деятельности.